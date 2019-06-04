Adana’ya şehit ateşi düştü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - TUNCELİ’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in (28) memleketi Adana’daki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’ndeki baba evine gelen Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cabbar Yücel ve anne Sevtap Yücel’e verdi. Oğulların şahadet haberi sonrası fenalaşan Cabbar ve Sevtap Yücel çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları, şehidin baba evine akın ederken, sokak ve eve Türk bayrakları asıldı. 5 aylık asker olduğu belirtilen şehit Eren Yücel’in, bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenildi. Yarın Elazığ’da yapılacak törenin ardından şehidin cenazesinin Adana’ya uğurlanacağı, öğle namazına müteakiben Sabancı Merkez Camii’ndeki törenin ardından defnedileceği bildirildi.

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