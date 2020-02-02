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Adana’da narenciye bahçelerinde uygulama
GÜVENLİK 02.02.2020, 10:05
ADANA’da polisler, narenciye bahçelerinde hırsızlara yönelik hava destekli uygulama yaptı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı, Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerindeki narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Son zamanlarda artan hırsızlık olayları üzerine ekipler, hırsızlara karşı mahalle bekçileriyle birlikte her türlü tedbiri aldı.
Dün akşam saatlerinde, 5 mahallede havadan helikopter ve drone desteğiyle gerçekleştirilen uygulamada, bahçeler termal kamerayla tarandı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğinin de alındığı uygulamada, bahçelerde herhangi bir hırsızlığa rastlanmadı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı, Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerindeki narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Son zamanlarda artan hırsızlık olayları üzerine ekipler, hırsızlara karşı mahalle bekçileriyle birlikte her türlü tedbiri aldı.
Dün akşam saatlerinde, 5 mahallede havadan helikopter ve drone desteğiyle gerçekleştirilen uygulamada, bahçeler termal kamerayla tarandı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğinin de alındığı uygulamada, bahçelerde herhangi bir hırsızlığa rastlanmadı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
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