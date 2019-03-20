Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Adana’da HDP'ye terör operasyon: 12 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()- ADANA’da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen HDP üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında olduğu...

Adana’da HDP'ye terör operasyon: 12 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()- ADANA’da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen HDP üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı verilen şüphelilerin yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA
Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren ekipler, arama çalışmasına devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328