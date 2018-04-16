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Adana'ya şehit ateşi düştü

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ŞIRNAK'taki Kuyutepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda, terhisine 10 gün kala şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın (25) Adana'daki babaevine ateş...

Adana'ya şehit ateşi düştü

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ŞIRNAK'taki Kuyutepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda, terhisine 10 gün kala şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın (25) Adana'daki babaevine ateş düştü.
Şehit piyade onbaşının annesi Zübeyde, babası Osman ve kardeşi Esra Volkan'a acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Aslen Adıyamanlı olan; ancak ailesiyle birlikte merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde yaşayan şehit Volkan'ın babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu. 
UZMAN ÇAVUŞ OLACAKTI
Bekar olan şehit Piyade Onbaşı Volkan'ın, vatani görevini yaparken girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandığı, 10 gün sonra terhis olup, uzman çavuş olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Üniversite eğitimini yarıda bırakıp, askere giden şehit Volkan'ın sosyal medya hesaplarından şehitlerle ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı görüldü.

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