Adana'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 28 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Şık'ın acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı.Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık'a acı haber, askeri yetkililerce sağlık ekiplerinin gözetiminde verildi. Ece Şık ile evli olan ve 4 aylık bir bebeği bulunan şehit Halil İbrahim Şık'ın baba evi ve yaşadıkları sokağa Türk bayrakları asıldı. 2 kardeşi bulunan şehidin yakınları ve vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit yakınlarını, vatandaşlar, asker ve polis görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin yarın Adana'da törenle toprağa verilmesi bekleniyor.Şehidin eşi Ece Şık'a acı haber, anne ve babasıyla kaldığı Mersin'in Anamur ilçesinde verildi. 17 Nisan 2016'da Ece Şık ile hayatını birleştiren Şehit Halil İbrahim Şık'ın 5 aylık Nevra isminde bir kızı olduğu öğrenildi. Kızını ilk ve son kez doğumda gördüğü belirtilen şehidin, 20 gün sonra izne gelip kızını görmeyi planladığı öğrenildi.Şehidin cenazesinin, Cuma namazına müteakiben Anamur Otogar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kalınören Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık'ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. 2014 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan Şık'ın şehit düştüğü bölgede 2 Kasım 2017'de yağış nedeniyle sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 silah arkadaşının da şehit düştüğü ve şehit düşen arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.