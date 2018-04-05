Adana polisinden 'Son Alo' operasyonu

ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen, 'Son Alo' adı verilen operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. 'Son Alo' ismi verilen operasyonda yakalanan şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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