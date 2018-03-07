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Adana merkezli suç örgütünün şüphelileri adım adım izlenmiş

ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenleyerek yakaladığı 22 kişinin 6 ay boyunca...

Adana merkezli suç örgütünün şüphelileri adım adım izlenmiş
ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenleyerek yakaladığı 22 kişinin 6 ay boyunca teknik ve fiziki takiple adım adım izlendiği ortaya çıktı.
Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla'da polis suç örgütüne yönelik 'Ova' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1'i kadın 22 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
6 AY BOYUNCA ADIM ADIM İZLENDİLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘çıkar amaçlı silahlı suç örgütü' kurarak Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde özellikle çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlara yüklü faizlerle borçlandırdığı, borçlarını ödemeyenlerin ise arazilerine el koyup tehdit ve baskı kurarak elllerinden aldığı iddia edildi. Ayrıca evlerde yapılan aramalanda ise ruhsatsız av tüfekleri, tabanca ve bunlara ait mermilerle birlikte çok sayıda senet ve çelik yelek bulundu. Gözaltındaki bulunan 1'i kadın 22 kişinin ise sorgusu sürüyor.

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