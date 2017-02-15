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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parlel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda 3'ü emniyet müdürü 27 polis gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen...

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parlel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda 3'ü emniyet müdürü 27 polis gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen polislere yönelik Adana merkezli Ankara, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da çok sayıda adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 27 polis gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana getirileceği belirtildi.

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