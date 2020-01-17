Son Dakika
Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı
GÜVENLİK 17.01.2020, 07:47
ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 32 kişinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 eve şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi.
Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.
FOTOĞARFLI
Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 32 kişinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 eve şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi.
Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.
FOTOĞARFLI
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016