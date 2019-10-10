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Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)
BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDI Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi. İzmir'de yakalanan başka...
GÜVENLİK 10.10.2019, 00:35
BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDI
Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi. İzmir'de yakalanan başka bir şüpheli ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilen İskender K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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