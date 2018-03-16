Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

ADANA polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Şanlıurfa ve Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin destek verdiği baskınlarda şüphelilerin adreslerine şafak vakti girildi. Yapılan aramalarda evlerde esrar ve paketler halinde eroin bulundu. Gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı alarak serbest bırakıldı.



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