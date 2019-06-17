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Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı (2)

30 KİŞİ YAKALANDI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK adına düzenlenen gösterilere katılan 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Başsavcılığın açıklaması şöyle: "Cumhuriyet...

Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı (2)

30 KİŞİ YAKALANDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK adına düzenlenen gösterilere katılan 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Başsavcılığın açıklaması şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmiştir. Terör Suçları Soruşturma Büromuzca, terör örgütü PKK/KCK’nın ‘gençlik yapılanması’ içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7’si 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk olmak üzere 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Niğde ve Mardin’de düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınmıştır. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasadışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulundukları değerlendirilmektedir." 

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