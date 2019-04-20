Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

ADANA merkezli 4 ilde, 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2'si kadın, 39 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona, Özel Harekat'ın da bulunduğu 600 polis katıldı. Bazı evlere, demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyon anı ise 'drone' kamerayla havadan izlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 2'si kadın, 39 kişi gözaltına alındı. 52 ayrı adreste arama yapan polis 43 gram esrar, 3 silah ve çok sayıda uyuşturu hap ele geçirdi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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