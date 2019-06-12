Adana merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()- ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 19 kişi hakkında gözaltı karanının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ’da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekât polisleri tarafından koçbaşıyla kırılarak girildi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu. Adana’da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise kısa sürede Adana’ya getirileceği bildirildi.

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