Adana merkezli 15 ilde fuhuş operasyonu: 41 gözaltı (2)

EŞİNE FUHUŞ YAPTIRMIŞ
Adana merkezli 15 ilde, internet siteleri üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine yapılan operasyonda B.U.'nun (41) ilan vererek eşi M.U.'ya (34) fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. B. U. ile eşi M.U.'nun sorgusu sürüyor.
EŞİNE FUHUŞ YAPTIRMIŞ Adana merkezli 15 ilde, internet siteleri üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine yapılan operasyonda B.U.'nun (41) ilan vererek eşi M.U.'ya (34) fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. B. U. ile eşi M.U.'nun...
27 Mart 2018 Salı 11:13
EŞİNE FUHUŞ YAPTIRMIŞ
Adana merkezli 15 ilde, internet siteleri üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine yapılan operasyonda B.U.'nun (41) ilan vererek eşi M.U.'ya (34) fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. B. U. ile eşi M.U.'nun sorgusu sürüyor.
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