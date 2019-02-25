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Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 14 asker gözaltında

ADANA, () - ADANA Polisi, terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Adana merkezli 12 ilde operasyon yaptı. 14 muvazzaf askerin gözaltına alındığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli aranıyor. Adana...

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 14 asker gözaltında

ADANA, () - ADANA Polisi, terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Adana merkezli 12 ilde operasyon yaptı. 14 muvazzaf askerin gözaltına alındığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli aranıyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli FETÖ şüphelilerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü eski asker olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki 18 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları ve ankesörlü ile kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları belirlenen 14 muvazzaf asker gözaltına alındı. 3 şüphelinin Adana'da gözaltına alındığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 4 eski askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

 

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