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Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
ADANA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca...
GÜVENLİK 04.11.2019, 09:35
ADANA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında iş adamlarının da olduğu şüphelilerin örgüte finans desteği sağladıkları öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında iş adamlarının da olduğu şüphelilerin örgüte finans desteği sağladıkları öğrenildi.
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