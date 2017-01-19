Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yangın 3'ü ağır 11 yaralı

ADANA'daki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nin çocuk koğuşunda çıkan yangında, 6'sı çocuk, 5'i ceza infaz koruma memuru 11 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nin çocuk koğuşunda meydana geldi. İddiaya göre, koğuşta kalan çocukların çıkardığı yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden ceza infaz koruma memurları yangına müdahale edip, itfaiyeyi aradı. Bu sırada duman altında kalan yaşları 14 ile 18 arasındaki çocuklar da koğuştan tahliye edildi. İtfaiyenin 2 araçla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklar ve cezaevi görevlileri, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, yaralıların bulunduğu hastanelere gelerek bilgi aldı.



VALİ DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şöyle konuştu:



"Bir koğuşta 6 hükümlü ve tutuklu kalıyor. Bunlar bir yangın çıkartıyorlar. Bunun üzerine 5 kamu görevlimiz de müdahale ediyor. Şu an 11 yaralımız var. Bunların hepsi dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutuklulardan 3'nün durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumu çok iyi. Kamu görevlilerimizin durumu iyi."



Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, dumandan etkilenen 3'ü ağır 11 kişinin tedavisi devam ediyor.