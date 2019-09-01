Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler; 2 kilo 502 gram esrar, 40 bonzai, 70 uyuşturucu hap, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirdi. Operasyonlarda 2'si kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, 1 yıl önce ele geçirilen 50 kilo eroin operasyonunun firari şüphelisi Savaş B.'nin de olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Fatma S. ve Azize Ç., serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yusuf Mert Ç., Hasan Ç. ve Savaş B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.