Adana'daki FETÖ duruşmasında, savcı 5 sanığın tahliyesini istedi

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılandığı davada savcı 5 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.

Haklarında 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açılan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari, 103 işadamının Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarının 6'ıncı gününde sanık savunmaları sona erdi. Sanıkların tutukluluk durumlarıyla ilgili mütalaasını veren savcı Muammer Beluk, Ali Koçaklı, Birol Tekin Ünaldı'nın örgüt ile ilgili bilgiler verdiği gerekçesiyle 'etkin pişmanlık' kapsamında, Melik Küçükeve'nin suç vasfının değişme ihtimali, Yakup Şevki Öztürk'ün ise mevcut delil durumu ve tutuklulukta kaldığı süre nedeniyle tahliye edilmelerini talep etti.

Duruşma sanık avukatların talep ve savunmaları ile devam ediyor.

