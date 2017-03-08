Adana'daki bombalı saldırının faili Mardin'de gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, saldırının faillerinden olduğu öne sürülen A.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.S.'nin Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilerek sorgusuna başlandığı öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, saldırının faillerinden olduğu öne sürülen A.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.S.'nin Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilerek sorgusuna başlandığı öğrenildi.