Adana'da Zübeyde Hanım büstü tahrip edildi

ADANA'daki Zübeyde Hanım Parkı'nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, tahrip edildi. Belediye yetkilileri yeni büst yapılması için harekete geçti.Merkez Seyhan İlçesi'nde Seyhan Nehri kenarındaki Zübeyde Hanım Parkı'nda Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım büstü, geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kaidenin üstünde bulunan büst kırılırken, Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tahrip edilen anıtla ilgili tutanak tutup kaideyi brandayla sararak kapattı. Büste zarar veren kişi veya kişilerin bulunması için çalışmalar sürerken, belediye görevlileri de yeni anıt yapılması için çalışma başlattı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ise, "Anıt, kim olduğunu henüz bilmediğimiz kişi veya kişiler tarafından kırılmış. Yenisini yaptırmak için görevlilerimiz sipariş verdi" dedi.

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