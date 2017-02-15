Adana'da Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı (3)

DEDESİNİN KUCAĞINDA ŞEHİT BABASINI BEKLEDİ

Şehit polis 31 yaşındaki Fırat Ulaş, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Efe ise dedesinin kucağında tabutun başında bekledi.

Evli ve 1 çocuk babası şehit polis için Adana Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile çok sayıda bürokrat, asker ve polis ile vatandaşın katıldığı törende, şehit yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Şehidin eşi Fatma Nur Ulaş ile diğer yakınlarını, görevli polisler teselli etmeye çalıştı. Tören sırasında şehidin oğlu Mehmet Efe Ulaş, dedesi Mehmet Önal'ın kucağında tabutun başında bekledi. Babasının çerçeveletilen fotoğrafına ve tabuta bakan Mehmet Efe, herkesi duygulandırdı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın dua okuduğu törenin ardından şehit yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()-

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