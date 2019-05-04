Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı (3)

YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Adana'da sabaha karşı meydana gelen, 2 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralı sayısı 29'a çıktı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Biri, getirilen 2 vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkarılan cenazelere kimlik tespiti yapıldı. Ölenlerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğu belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolculardan geriye kalan çanta ve eşyalarını, polis ve bekçiler toparladı.



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