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Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 23 yaralı (2) - Yeniden

Akif ÖZDEMİR / ADANA,() - ŞANLIURFA'dan Mersin'e giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde Adana'da şoförünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Şanlıurfa'dan Mersin'e...

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 23 yaralı (2) - Yeniden

Akif ÖZDEMİR / ADANA,() - ŞANLIURFA'dan Mersin'e giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde Adana'da şoförünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'dan Mersin'e giden Astor Turizm firmasına ait 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep istikametinde Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda sabah saat 04.45 sıralarında şoförünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi. Bunun üzerine otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin de yaralandı. Bazı yolcular ise kaza sırasında otobüsten fırlayarak yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
2 ÖLÜ, 23 YARALI
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalesi, yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
YARALILAR ŞOK GEÇİRDİ
Kazanın ardından kimi yola savrulan, kimi de otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yolculardan bazıları ise şok yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Adeta can pazarının yaşandığı otoyol çıkışı polisin güvenlik önlemleriyle birlikte trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
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