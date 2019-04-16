Adana'da yol kenarında EYP ele geçirildi

ADANA'da yol kenarında evin duvarının dibine bırakılmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında ev duvarının dibine bırakılmış, siyah bantla sarılı rulo şeklindeki cismi gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, cismin patlayıcı olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanı ekiplerden destek istedi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden polislerin uzun namlulu silahlarla önlem aldığı sokağa gelen bomba imha ekipleri, yaptıkları incelemede rulo şeklindeki cismin EYP olduğunu tespit etti. EYP, detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI