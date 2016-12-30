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Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA polisi, yılbaşı öncesi yaptığı eş zamanlı 7 operasyonda, içinde gümrük kaçağı ve sahtelerin bulunduğu 4 bin 115 şişe içki, 5 bin karton sigara ele geçirdi. Yılbaşı öncesi gümrük kaçağı ve sahte...

Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA polisi, yılbaşı öncesi yaptığı eş zamanlı 7 operasyonda, içinde gümrük kaçağı ve sahtelerin bulunduğu 4 bin 115 şişe içki, 5 bin karton sigara ele geçirdi.
Yılbaşı öncesi gümrük kaçağı ve sahte içki satışını önlemek amacıyla çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mısır Çarşısı'nda 7 depoya operasyon yaptı. Depolarda yapılan aramalarda içinde gümrük kaçağı ve sahtelerin bulunduğu 4 bin 115 şişe içki, 5 bin karton sigara ele geçirildi. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Ekiplerin, 2016'da sahte içki imalathanelerine yönelik gerçekleştirdiği 73 ayrı operasyonda gözaltına aldığı 55 şüpheli tutuklandı. İmalathanelerde üretilen ve piyasaya sürülmek istenen değişik markalarda 80 bin şişe içki ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen içki ve sigaraların Türkiye'ye maliyetinin ise 6 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olduğu açıklandı.

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