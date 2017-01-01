Adana'da yeni yılda huzur denetimi

ADANA'da yeni yılın kutlanmaya başladığı ilk saatlerde 500 polisle umuma açık mekanlar ile bazı sabit noktalarda huzur denetimi yapıldı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yerinde denetlediği denetime Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) şubelerinden 500 polis katıldı. Ekipler, umuma açık 60 yerde ruhsat incelemesi, sahte içki denetimi ve çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrollerini yaptı. Kentin giriş ve çıkışları dahil çok sayıda önem arz eden noktalarda sabit denetim yapan ekipler, şüphe duydukları araçları durdurarak arama yaptı.VALİ DEMİRTAŞI DENETLEDİAdana Valisi Mahmut Demirtaş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz ile kentin çeşitli noktalarındaki denetimi yerinde gördü. Vali Demirtaş, daha sonra Emniyet Müdürü Ak ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çevik kuvvet polisleriyle sohbet eden Vali Demirtaş, son 2 yılda 3 şehidin verildiği Dağlıoğlu Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kendini karşılayan polisleri selamlayan Vali Demirtaş, daha sonra yeni yılın barış ve huzur getirmesini diledi.Halkın güvenliği için kentin her noktasını tutan polisler, sabahın ilk saatlerine kadar denetimi sürdürdü.

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