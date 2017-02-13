Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da internet üzerinden yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı internet kafelerde Avrupa uzantılı internet sitelerinden yasadışı bahis ve iddia oynatılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Terörle Mücadele, Özel Harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alınırken, internet kafelerdeki aramalarda ele geçirilen 17 bilgisayar, 6 barkod okuyucu, çok sayıda cep telefonu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ile yaklaşık 3 bin liraya el konuldu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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