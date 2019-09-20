Son Dakika
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı kararı
ADANA'da, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar olduğu, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 500...
GÜVENLİK 20.09.2019, 11:57
ADANA'da, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar olduğu, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri A.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe alıp, 10 paravan şirket kurduğunu saptadı. 488 kişinin hesap numaraları üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya, 31 milyon 500 bin lira aktarıldığını da tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için Adana'da belirlenen adreslere, şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, arama yapılan evlerde toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi. Operasyonun ise sürdürüldüğü öğrenildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri A.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe alıp, 10 paravan şirket kurduğunu saptadı. 488 kişinin hesap numaraları üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya, 31 milyon 500 bin lira aktarıldığını da tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için Adana'da belirlenen adreslere, şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, arama yapılan evlerde toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi. Operasyonun ise sürdürüldüğü öğrenildi.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0