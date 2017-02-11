Adana'da yakalanan DEAŞ'lıların Avrupa'da kanlı eylem planladığı ortaya çıktı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanırken yakalanan Danimarka ve İsveç vatandaşı 2 DEAŞ üyesinin kanlı eylem yapmak için Suriye'de eğitim aldığı ortaya çıktı. Üzerlerinde Suriyelilere verilen geçici ikamet kartlarının sahtesi çıkan DEAŞ üyesi Abdullah El Halabi (35) ile Mohammed Tofik Saleh (38) tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 gün önce kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan 2 yabancının Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Avrupa'ya geçmeye hazırlanan DEAŞ üyelerinin merkez Seyhan İlçesi'nde bir evde saklandığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Üzerlerinden Suriyeli mülteciler için hazırlanmış sahte geçici ikamet kartları çıkan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı Abdullah El Halabi ile Irak asıllı İsveç vatandaşı Mohammed Tofik Saleh gözaltına alındı. 10 gün boyunca sorgulanan 2 DEAŞ üyesinin 3 yıl önce örgüte katılarak Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ortaya çıktı.

SİLAH VE BOMBA EĞİTİMİ ALDILAR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 2 örgüt üyesinin üzerlerinden çıkan dijital malzemelerin incelenmesi sonucu, Abdullah El Halabi ile Mohammed Tofik Saleh'in aylarca Suriye'de bomba eğitimi aldıkları ve silahlı çatışmalara girdiklerini gösteren fotoğraf ve bilgilere ulaştı. Bomba eğitimini tamamlayan Abdullah El Halabi ile Mohammed Tofik Saleh'in, Avrupa'da kanlı eylemler yapmak için görevlendirildikleri anlaşıldı.

İNSANİ YARDIM GÖTÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİLER

Sorgularında bomba eğitimi almadıklarını ve silahlı çatışmaya girmediklerini ileri süren Abdullah El Halabi ile Mohammed Tofik Saleh, Avrupa'dan Suriye'ye insani yardım amacıyla gittiklerini, Müslümanlara para, giyecek ve gıda yardımı götürdüklerini ileri sürdü.

Ayrıca Saleh'in 2014 yılında eşi Fatime El Rudeyni ile 2 kızını alarak Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalıştıkları belirlendi. Son anda Suriye'ye gitmekten vazgeçen Fatime El Rudeyni'nin İsveç'e dönüp, kocasının kızlarıyla DEAŞ saflarına katıldığı ihbarını yapıp suç duyurusunda bulunduğu saptandı.

Abdullah El Halabi ile Mohammed Tofik Saleh sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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