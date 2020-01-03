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Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri,...
GÜVENLİK 03.01.2020, 09:56
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için 30 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için 30 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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