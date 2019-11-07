Adana'da uyuşturucuya 2 tutuklama

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 4 kilo 734 gram uyuşturucu bonzai hammaddesi olan 'Sentetik kannabinoid' ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda paketler halinde 4 kilo 734 gram uyuşturucu bonzai hammaddesi olan 'Sentetik kannabinoid' maddesi ele geçirildi. Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.