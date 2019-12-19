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Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede
ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
GÜVENLİK 19.12.2019, 08:07
ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 18 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında aranan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 18 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında aranan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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