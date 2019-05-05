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Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

ADANA’da polisin 5 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir...

Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
ADANA’da polisin 5 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon düzenledi. Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Narlıca, Barbaros, Fatih Mahalleleri ile Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi’nde tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve üst aramasında 6 paket içerisinde 16,30 gram esrar, 33 paket içinde 88,5 gram bonzai, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Güzel çekin televizyona çıksın" demesi dikkat çıktı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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