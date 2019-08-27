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Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu...

GÜVENLİK 27.08.2019, 07:58
Adana'da uyuşturucu operasyonu
ADANA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satılıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde eve baskın yapan ekipler, 1 kilo 968 gram esrar ve 2 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda Engin E., Selman T., Metin A., Hacı E. ve Muhsan B. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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