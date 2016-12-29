Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

Adana'da uyuşturucu davalarında emsal karar

ADANA, () - ADANA'da bir uyuşturucu davasında mahkeme, 'önleme araması' ile yapılan aramayla uyuşturucu madde ele geçirilmesini hukuka uygun bulup, sanığı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hapse mahkum etti. Arama kararıyla elde edilen...

Adana'da uyuşturucu davalarında emsal karar

ADANA, () - ADANA'da bir uyuşturucu davasında mahkeme, 'önleme araması' ile yapılan aramayla uyuşturucu madde ele geçirilmesini hukuka uygun bulup, sanığı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hapse mahkum etti. Arama kararıyla elde edilen delillerin hukuka uygun olmadığı yönünde itiraz üzerine temyiz edilen karar Yargıtayca onandı.
Adana'da polis, 19 Ekim 2014'te E.A.'nın Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu plakası verilen bir araçla Adana ve batı illerine sevk edeceği yönünde istihbarat aldı. Ancak verilen bilgilere rağmen güvenlik güçleri, 'adli arama kararı' almayıp Adana 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nden 'önleme arama kararı' alarak otoyol organize sanayi çıkışında kontrol noktası oluşturdu. Önleme arama kararına istinaden durdurulan E.A.'nın kullandığı araçta yapılan aramada, 92 ayrı pakette 453.7 kilo kubar esrar ile 11.7 kilo toz esrar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli ile ona öncülük yaptığı belirlenen A.G. hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Sanık E.A. suçlamayı kabul ederken, A.G. ise suçsuz olduğunu söyledi. Yapılan yargılamada, sanık A.G. 15 yıl hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına, E.A. ise 7 yıl 6 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.
YARGITAY ONADI
Sanık avukatları, 'önleme arama kararı' ile elde edilen delilerin hukuka uygun olmadığını belirterek karara itiraz etti. Dosyayı görüşen 20'inci Yargıtay Ceza Dairesi de, temyiz incelemesinde yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını ve eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı kaydederek mahkemenin kararını onadı.
Yargıtay'ın onama kararında, benzer olaylarda Adana mahkemelerinin bozma kararlarına direnmesinin ve bazı mahkemelerce verilen beraat kararlarına da Adana Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz etmesinin etkili olduğu bildirildi.  

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55