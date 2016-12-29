Adana'da uyuşturucu davalarında emsal karar

ADANA, () - ADANA'da bir uyuşturucu davasında mahkeme, 'önleme araması' ile yapılan aramayla uyuşturucu madde ele geçirilmesini hukuka uygun bulup, sanığı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hapse mahkum etti. Arama kararıyla elde edilen delillerin hukuka uygun olmadığı yönünde itiraz üzerine temyiz edilen karar Yargıtayca onandı.

Adana'da polis, 19 Ekim 2014'te E.A.'nın Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu plakası verilen bir araçla Adana ve batı illerine sevk edeceği yönünde istihbarat aldı. Ancak verilen bilgilere rağmen güvenlik güçleri, 'adli arama kararı' almayıp Adana 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nden 'önleme arama kararı' alarak otoyol organize sanayi çıkışında kontrol noktası oluşturdu. Önleme arama kararına istinaden durdurulan E.A.'nın kullandığı araçta yapılan aramada, 92 ayrı pakette 453.7 kilo kubar esrar ile 11.7 kilo toz esrar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli ile ona öncülük yaptığı belirlenen A.G. hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Sanık E.A. suçlamayı kabul ederken, A.G. ise suçsuz olduğunu söyledi. Yapılan yargılamada, sanık A.G. 15 yıl hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına, E.A. ise 7 yıl 6 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ONADI

Sanık avukatları, 'önleme arama kararı' ile elde edilen delilerin hukuka uygun olmadığını belirterek karara itiraz etti. Dosyayı görüşen 20'inci Yargıtay Ceza Dairesi de, temyiz incelemesinde yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını ve eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı kaydederek mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay'ın onama kararında, benzer olaylarda Adana mahkemelerinin bozma kararlarına direnmesinin ve bazı mahkemelerce verilen beraat kararlarına da Adana Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz etmesinin etkili olduğu bildirildi.