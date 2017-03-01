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Adana'da uyuşturucu cinayeti

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 25 yaşındaki Ferhat Tunç, aynı mahallede oturan 29 yaşındaki Ahmet Erkan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlı, Erkan'ı evinin yakınında uyuşturucu sattığı...

Adana'da uyuşturucu cinayeti

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 25 yaşındaki Ferhat Tunç, aynı mahallede oturan 29 yaşındaki Ahmet Erkan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlı, Erkan'ı evinin yakınında uyuşturucu sattığı için öldürdüğü ileri sürdü.
Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan Ahmet Erkan, pompalı tüfekli karnından yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Erkan, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Polis ekipleri, Erkan ile akrabalarının, geçen hafta kavga ettiği Ferhat Tunç'un otomobilinin camını kırdığını saptadı. Bu gelişme üzerine terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı olan Ferhat Tunç, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Adli Tıp Birimi'ne getirilen Ferhat Tunç, "Evimin çevresinde uyuşturucu satıyorlardı. Uyardım, benim çocuklarım var, ailem var. Ama dinlemediler" diye konuştu.
Ferhat Tunç sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olaya karışan Tunç'un ağabeyi Ahmet Tunç da aranıyor.

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