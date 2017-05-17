Adana'da üvey anneden dayak iddiası

ADANA, () - ADANA'da 13 yaşındaki M.S., Anneler Günü'nde hediye almak üzere evde masanın üzerindeki 1 lirayı aldığı için üvey annesinden dayak yediğini öne sürdü. Suçu kabul etmeyen üvey anne S.S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Merkez Sarıçam İlçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören M.S.'nin kolundaki morlukları gören arkadaşları bunu öğretmenlerine söyledi. Öğretmenler ise durumu polise bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, M.S.'yi Adli Tıp Birimi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi. Çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanmasının ardından, üvey anne S.S.'nin ifadesi alındı.

Suçlamayı kabul etmeyen üvey anne, çocuğa izinsiz para aldığı için kızdığını, vurmadığını ileri sürdü. Üvey anne S.S. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, psikolog eşliğinde ifade veren M.S. ise 14 Mayıs'ta evdeki masada görüp aldığı 1 lirayla Anneler Günü dolayısıyla üvey annesine hediye alacağını, ancak parayı izinsiz aldığı gerekçesiyle kendisini dövdüğünü ileri sürdü. M.S., daha sonra ailesine teslim edildi.



FOTOĞRAFLI