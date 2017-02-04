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Adana'da torbacı operasyonu: 11 gözaltı

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - ADANA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kilo esrar, 50 hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi , 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu...

Adana'da torbacı operasyonu: 11 gözaltı

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - ADANA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kilo esrar, 50 hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi , 11 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri, sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, merkez Seyhan İlçesi Barbaros, Ova ve Denizli mahallelerinde 8 ayrı adreste eş zamanlı baskın yaptı. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 10 kilo esrar, 50 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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