Adana'da terör operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da sosyal medya hesaplarından PKK ve diğer aşırı sol örgütlerin propagandasını yapan ve örgütlerle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Sosyal medya hesaplarında PKK ve diğer aşırı sol örgütlerin propagandasını yapıp, örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bu sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 8 kişiyi gözaltına alırken, yaptıkları aramalarda bu kişilere ait olduğu belirlenen 7 telefona el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.