türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
OHAL 3 ay daha uzatıldı 
OHAL 3 ay daha uzatıldı 
MGK: PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçler toplanmalı
MGK'dan ABD'ye çok sert uyarı
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç şehit
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç...

Adana'da silahlı kavga:1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da 2 grup arasında alacak anlaxşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.  Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Plastik ve demir doğrama işinde ortaklık yapan Hüsnü Yaşar ile Serdem...

Adana'da silahlı kavga:1 ölü, 3 yaralı
ADANA'da 2 grup arasında alacak anlaxşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 
Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Plastik ve demir doğrama işinde ortaklık yapan Hüsnü Yaşar ile Serdem Kadaş arasında tartışma çıktı. Hüsnü Yaşar kardeşleri Nasih ve Aziz ile birlikte işyerinde çalışırken, Serdem Kadaş otomobil ile geldi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Kadaş, tabancayla Hüsnü Yaşar'ı vurdu. Bunun üzerine Nesin ve Aziz Yaşar, Kadaş'a demirle saldırdı. Demirli ve silahlı kavgada Nesin ve Aziz de yaralandı. Çevredeki esnaf kavganın büyümesi üzerine polisi aradı. Sağlık ekipleri, yaralıları hastane kaldırdı. Tabancayla vurulan Hüsnü Yaşar ise, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.Cinayet zanlısı ise, polis tarafından yakalandı. Polis soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314