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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

ADANA'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı...

Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
ADANA'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, 22 eve eş zamanlı girildi. 14 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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