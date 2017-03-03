Adana'da servis minibüsü takla attı: 1 ölü, 20 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), () - ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Osmaniye'den Ceyhan İlçesi'ne gelen Mete Şimşek yönetimindeki 01 V 6500 plakalı midibüs saat 08.10 sıralarında Hamdilli Mahallesi'nde iddiaya göre sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan minibüste bulunan 32 yaşındaki Hayrettin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 20 işçi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI