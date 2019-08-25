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Adana'da serbest kaldı, Mersin'de tutuklandı
ADANA'da yankesicilik suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kamil Ö. (63), adliyede imza verdikten sonra gittiği Mersin'de yine yankesicilik yapınca tutuklandı. Tedavi olmak için Mersin kent merkezindeki...
GÜVENLİK 24.08.2019, 09:54
ADANA'da yankesicilik suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kamil Ö. (63), adliyede imza verdikten sonra gittiği Mersin'de yine yankesicilik yapınca tutuklandı.
Tedavi olmak için Mersin kent merkezindeki Toros Devlet Hastanesi'ne başvuran E.A., cebindeki 350 TL'nin asansördeki 2 kişi tarafından çalındığı iddiası ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. Hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan 100'e yakın kaydı bulunan Kamil Ö. ve M.A. olduğunu belirledi. Polis, Kamil Ö.'yü, Mersin'den Adana'ya gidecek trene binmek için geldiği garda yakalayıp, gözaltına aldı.
Kısa bir süre önce Adana'da yankesicilik suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı konularak, serbest bırakıldığı belirlenen Kamil Ö'nün, Adana Adliyesi'ne imza verdikten sonra trenle Mersin'e gelip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen, hastaneye rahatsızlığı nedeni ile gittiğini öne süren Kamil Ö.'nün hastane kayıtlarında ismine rastlanmadı. Kamil Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, diğer şüpheli M.A.'yı arıyor.
Tedavi olmak için Mersin kent merkezindeki Toros Devlet Hastanesi'ne başvuran E.A., cebindeki 350 TL'nin asansördeki 2 kişi tarafından çalındığı iddiası ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. Hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan 100'e yakın kaydı bulunan Kamil Ö. ve M.A. olduğunu belirledi. Polis, Kamil Ö.'yü, Mersin'den Adana'ya gidecek trene binmek için geldiği garda yakalayıp, gözaltına aldı.
Kısa bir süre önce Adana'da yankesicilik suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı konularak, serbest bırakıldığı belirlenen Kamil Ö'nün, Adana Adliyesi'ne imza verdikten sonra trenle Mersin'e gelip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen, hastaneye rahatsızlığı nedeni ile gittiğini öne süren Kamil Ö.'nün hastane kayıtlarında ismine rastlanmadı. Kamil Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, diğer şüpheli M.A.'yı arıyor.
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