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Adana'da şehit acısı

DİYARBAKIR- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın...

Adana'da şehit acısı
DİYARBAKIR- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın acı haberi memleketi Adana'nın Pozantı İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.
Türk Telekom'dan emekli olduktan sonra araç firmasında çalışmaya başlayan Pozantı İlçesi'ne bağlı Alpu Mahallesi'nde oturan Mustafa Yılmaz'ın acı haberini eşi Nurgül Yılmaz'a Pozantı Kaymakamı Taner Tengir ile diğer yetkililer bildirdi. 2 çocuk babası olan Mustafa Yıldız'ın şehit haberini alan yakınları yasa boğuldu. Yıldız'ın yarın Pozantı İlçesi'nin Alpu Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

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