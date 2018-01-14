Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

Adana'da sahte para operasyonu

ADANA'da polis, piyasaya sürülmek istenen 200 TL'lik sahte 505 banknot ile 100 dolarlık 14 sahte banknot ele geçirilirken 1'i yabancı, 2 kişiyi yakalandı. Merkez Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesi'nde bulunan bir otelde, piyasaya sahte para...

Adana'da sahte para operasyonu
ADANA'da polis, piyasaya sürülmek istenen 200 TL'lik sahte 505 banknot ile 100 dolarlık 14 sahte banknot ele geçirilirken 1'i yabancı, 2 kişiyi yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesi'nde bulunan bir otelde, piyasaya sahte para sürmek için pazarlık yapıldığı ihbarını alan Adana Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Otele operasyon düzenleyen polis, Murat Köse ve Mali uyruklu Lassana Thaore'yi yakaladı. Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada ise 200 TL'lik sahte 505 banknot ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde de 100 dolarlık 14 sahte banknot ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort