Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

ADANA'da polis kent genelinde yaptığı, kaçak tütün ve sahte içki operasyonunda 12 şüpheliyi yakaladı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içki ve tütün operasyonu yaptı. 20- 27 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, bin 370 litre sahte içki, 2 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara, 14 bin 630 adet sigara, 386 kilo nargile tütünü ve 13 kilo tütün ele geçirdi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denetimlerin süreceği belirtildi.



