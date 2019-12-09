Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4) (YENİDEN)
Adana'da sahte içki operasyonu
ADANA'da, polis ekiplerince kaçak imalathaneye düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir...
GÜVENLİK 09.12.2019, 13:31
ADANA'da, polis ekiplerince kaçak imalathaneye düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı, 1000 boş şişe, 1500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirildi. Piyasa değeri 150 bin lira olan içki ve malzemelere el koyulurken, soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı, 1000 boş şişe, 1500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirildi. Piyasa değeri 150 bin lira olan içki ve malzemelere el koyulurken, soruşturma başlatıldı.
13°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Ankaragücü
|14
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Crystal Palace
|16
|22
|10. Newcastle
|16
|22
|11. Arsenal
|15
|19
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9