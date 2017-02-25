Adana'da sahte içki imalathanesine baskın

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da sahte içki imalatının önüne geçmek için çalışma yapan polis ekipleri, baskın düzenledikleri iş merkezinin bodrum katında 74 şişe viski ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir iş merkezinin bodrumunda sahte içki imalat yapıldığı bilgisini aldı. Sahte içki imalatı yapılan iş merkezine giren ekipler, bodrum kattaki moloz ve eşyalar arasında, piyasaya sürülmeyi bekleyen 74 şişe viskiyi buldu. Sahte viskilere el koyan polisler, üretim yapılan yeri mühürledi. Kaçak içki imalatı yapıp piyasaya sürdüğü belirlenen 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Geçen hafta Mersin'de 2 kişi, sahte içkiden yaşamını yitirmiş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilal de, bölge illerinde son 4 ayda 30 kişinin kaçak ve sahte içkiden yaşamını kaybettiğini açıklamıştı.

FOTOĞRAFLI